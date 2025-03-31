Акмолинец потерял 4 млн тенге после видеозвонка от человека в форме

Житель Акмолинской области получил видеозвонок от человека в форменном обмундировании, а также якобы "документы" из банка, после чего лишился 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в январе этого года аферисты сообщили 45-летнему жителю Степногорска, что на его имя поступила посылка и необходимо продиктовать код. Это стало первой ошибкой, которую совершил акмолинец.

"Далее в течение дня с мужчиной связывались незнакомые люди, представлялись сотрудниками Национального банка, силовых органов и всячески убеждали потерпевшего в том, что с его счетами проводятся различные махинации, которые возможно предотвратить", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, для того, чтобы еще больше запутать акмолинца, один из мошенников сделал видеозвонок, находясь в форменном обмундировании, а мошенница, преставившаяся специалистом банка, отправила через мессенджер "документы", подтверждающие попытку оформить кредит на имя заявителя.

Эти методы в конечном итоге вынудили акмолинца добровольно взять кредит в онлайн-режиме. 4 млн тенге мужчина перевел на счета третьих лиц.

После того, как акмолинец обратился с заявлением в полицию, правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых удалось установить владельца одного из счетов.

"Дроппером, получившим часть суммы, стала 20-летняя жительница Астаны. Вторым дроппером стала 50-летняя жительница Костанайской области", - отметили в ДП Акмолинской области.

В настоящее время направлены гражданские иски о взыскании похищенных денежных средств.

Ранее стало известно, что пенсионер из Степногорска по указанию мошенников снял личные сбережения с депозита и стал перечислять их на счета дропперов, но близкие успели его остановить. Мужчина поверил позвонившим ему лжесотрудникам КНБ и Национального банка.

В полиции призвали граждан не принимать вызовы с незнакомых номеров, так как мошенники используют видеозвонки для оформления кредитов на своих жертв. Им хватает всего нескольких секунд видеосвязи, далее они взламывают аккаунт своей жертвы и оформляют на нее кредит.