Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акмолинец потерял 4 млн тенге после видеозвонка от человека в форме

Опубликовано:

Мужчина держит в руке смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: bauwimauwi / Getty Images

Житель Акмолинской области получил видеозвонок от человека в форменном обмундировании, а также якобы "документы" из банка, после чего лишился 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в январе этого года аферисты сообщили 45-летнему жителю Степногорска, что на его имя поступила посылка и необходимо продиктовать код. Это стало первой ошибкой, которую совершил акмолинец.

"Далее в течение дня с мужчиной связывались незнакомые люди, представлялись сотрудниками Национального банка, силовых органов и всячески убеждали потерпевшего в том, что с его счетами проводятся различные махинации, которые возможно предотвратить", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, для того, чтобы еще больше запутать акмолинца, один из мошенников сделал видеозвонок, находясь в форменном обмундировании, а мошенница, преставившаяся специалистом банка, отправила через мессенджер "документы", подтверждающие попытку оформить кредит на имя заявителя.

Эти методы в конечном итоге вынудили акмолинца добровольно взять кредит в онлайн-режиме. 4 млн тенге мужчина перевел на счета третьих лиц.

После того, как акмолинец обратился с заявлением в полицию, правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых удалось установить владельца одного из счетов.

"Дроппером, получившим часть суммы, стала 20-летняя жительница Астаны. Вторым дроппером стала 50-летняя жительница Костанайской области", - отметили в ДП Акмолинской области.

В настоящее время направлены гражданские иски о взыскании похищенных денежных средств.

Ранее стало известно, что пенсионер из Степногорска по указанию мошенников снял личные сбережения с депозита и стал перечислять их на счета дропперов, но близкие успели его остановить. Мужчина поверил позвонившим ему лжесотрудникам КНБ и Национального банка.

В полиции призвали граждан не принимать вызовы с незнакомых номеров, так как мошенники используют видеозвонки для оформления кредитов на своих жертв. Им хватает всего нескольких секунд видеосвязи, далее они взламывают аккаунт своей жертвы и оформляют на нее кредит.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231829-akmolinec-poteryal-4-mln-tenge-posle-videozvonka-ot-cheloveka-v-forme/