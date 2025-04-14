153 млн тенге штрафа заплатят в Актау за вывод за рубеж 1,8 млн долларов

В Актау компанию оштрафовали на 153 млн тенге за вывод за рубеж 1,8 млн долларов США с нарушением требований закона, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Актау обжаловала постановление о прекращении административного производства в отношении компании, которая осуществила вывод денежных средств в размере 1,8 млн долларов США за пределы Казахстана с нарушением требований валютного законодательства.

По результатам рассмотрения ходатайства прокурора судебная коллегия областного суда отменила ранее принятое решение и признала компанию виновной в совершении административного правонарушения.

Суд назначил административный штраф в размере 153 млн тенге за несвоевременную репатриацию валютной выручки.

Постановление суда вступило в законную силу.

"Принятое решение подтверждает важность неукоснительного соблюдения норм законодательства, регулирующих валютные операции, и направлено на защиту экономических интересов государства", - отметили в прокуратуре Мангистауской области.

Ранее в Таразе суд оштрафовал ТОО на 6 млн тенге за нарушение валютного законодательства. При этом компания заплатила 80 тыс. евро за товар и не получила его. Представитель ТОО пояснил в суде, что компания предпринимала попытки урегулировать ситуацию.

В начале года стало известно, что Национальный банк РК планирует сократить срок, в рамках которого банки должны отчитываться за проведенные валютные операции своих клиентов.