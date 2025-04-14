153 млн тенге штрафа заплатят в Актау за вывод за рубеж 1,8 млн долларов
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В Актау компанию оштрафовали на 153 млн тенге за вывод за рубеж 1,8 млн долларов США с нарушением требований закона, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Актау обжаловала постановление о прекращении административного производства в отношении компании, которая осуществила вывод денежных средств в размере 1,8 млн долларов США за пределы Казахстана с нарушением требований валютного законодательства.
По результатам рассмотрения ходатайства прокурора судебная коллегия областного суда отменила ранее принятое решение и признала компанию виновной в совершении административного правонарушения.
Суд назначил административный штраф в размере 153 млн тенге за несвоевременную репатриацию валютной выручки.
Постановление суда вступило в законную силу.
"Принятое решение подтверждает важность неукоснительного соблюдения норм законодательства, регулирующих валютные операции, и направлено на защиту экономических интересов государства", - отметили в прокуратуре Мангистауской области.
Ранее в Таразе суд оштрафовал ТОО на 6 млн тенге за нарушение валютного законодательства. При этом компания заплатила 80 тыс. евро за товар и не получила его. Представитель ТОО пояснил в суде, что компания предпринимала попытки урегулировать ситуацию.
В начале года стало известно, что Национальный банк РК планирует сократить срок, в рамках которого банки должны отчитываться за проведенные валютные операции своих клиентов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235632-153-mln-tenge-shtrafa-zaplatyat-v-aktau-za-vyvod-za-rubezh-1-8-mln-dollarov/