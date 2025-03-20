Покупка на 80 тыс. евро за границей привела к 6-миллионному штрафу в Таразе

В Таразе суд оштрафовал ТОО на 6 млн тенге за нарушение валютного законодательства. Компания заплатила 80 тыс. евро за товар и не получила его, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, дело об административном правонарушении в отношении ТОО о невыполнении требований по репатриации валюты (ст.251 КоАП) рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Тараза.

В 2018 году ТОО заключило с английской компанией договор на 80 тыс. евро. Впоследствии обязательства иностранного партнера перешли испанской компании. Однако товар в Казахстан так и не поступил.

"По закону резидент должен обеспечить возврат средств или поставку товара в установленные сроки. В данном случае срок репатриации истек в августе 2024 года, но деньги не были зачислены на счета в казахстанских банках", - отметили в суде.

Представитель ТОО пояснил в суде, что компания предпринимала попытки урегулировать ситуацию. В 2024 году долг иностранного партнера выкупила кыргызская компания, которая готова была оплатить его. Однако банки отказались проводить платежи, что, по мнению ответчика, усложнило исполнение обязательств.

Тем не менее суд указал на нарушение закона: ТОО своевременно не предприняло мер по возврату валюты.

Суд на основании ст.251 КоАП назначил штраф - 20% от суммы незачисленной валюты. Учитывая, что нарушение допущено впервые и компания частично признала вину, размер штрафа был уменьшен на 30% и составил 6,1 млн тенге.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ст.251 КоАП РК невыполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты, совершенное в виде незачисления национальной и (или) иностранной валюты на банковские счета в уполномоченных банках:

1) выручки в национальной и (или) иностранной валюте от экспорта;

2) национальной и (или) иностранной валюты, переведенной резидентом Республики Казахстан в пользу нерезидента Республики Казахстан для осуществления расчетов по импорту, подлежащей возврату в связи с неисполнением или неполным исполнением нерезидентом Республики Казахстан обязательств, -

влечет штраф в размере 20% от суммы незачисленной национальной и (или) иностранной валюты.