Казахстанец несколько раз ударил жену по лицу и лишился свободы

Жителя области Абай лишили свободы на полгода за то, что он нанес несколько ударов по лицу супруге. Ранее мужчину уже осудили за скотокрадство, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 47-летний житель Аягоза, ранее осужденный за скотокрадство, был приговорен к ограничению свободы на один год.

В апреле 2024 года мужчину поставили на учет в службу пробации. Там с ним провели беседу воспитательного характера, в ходе которой выяснилось, что осужденный женат и имеет двоих маленьких детей.

Однако в августе того же года между супругами произошла словесная перепалка, которая переросла в физическое насилие. Мужчина нанес несколько ударов по лицу своей жене.

За совершение этого злостного нарушения его ограничение свободы заменили на лишение сроком на шесть месяцев.

"Суд учел факт совершения насильственного преступления, в связи с чем наказание было ужесточено", - отметил начальник службы пробации Аягозского района Ислам Дюсембеков.

Ранее стало известно, что жителю области Абай назначили 25 суток ареста за повторное избиение бывшей жены. До этого женщина уже простила экс-супруга в суде, однако мужчина не сделал выводов и продолжил применять насилие.

А в Кызылординской области супруги примирились в суде после того, как муж, выражаясь нецензурной бранью, оскорбил жену, проявив неуважение к ней. Потерпевшая заявила, что прощает мужа, и в связи с этим просила суд прекратить дело.