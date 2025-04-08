Вербовал студентов: 18-летнего астанчанина задержали полицейские

Полицейские Акмолинской области задержали 18-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.

Предполагается, что парень является организатором мошеннической сети дропперов. На него вышли в ходе расследования инцидента, который произошел в 2024 году - жертвой мошенников стал житель Кокшетау.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2024 года горожанин стал жертвой аферистов, представившихся сотрудниками Национального банка. Введя потерпевшего в заблуждение, используя интернет-ресурсы и информационные системы, мошенники вынудили мужчину перечислить им более 5 млн тенге.

В ходе расследования был установлен 18-летний житель Астаны - он снимал квартиру в столице и, как сообщили полицейские, организовывал центры по обналичиванию денежных средств, добытых мошенническим путем.

Предполагается, что подозреваемый "вербовал" студентов, открывал им банковские счета, а перечисленные на эти счета деньги затем переводил за границу.

Как считает следствие, он мог действовать с сообщницей - поиски продолжаются.

Отметим, недавно прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях. В ведомстве напомнили, что при установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников.

Прокуратура порекомендовала гражданам воздерживаться от участия в подобных схемах, проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать свои персональные данные.

На прошлой неделе депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов.

"Изъян в законодательстве позволяет пособникам мошенников избегать ответственности и вовлекать в свою уголовную орбиту большинство будущих дропперов. Пришло время "мочить" не только мошенников, но и этих дропперов. И для серьезного усиления мер по предупреждению интернет и телефонного мошенничества предлагаем ужесточить уголовную ответственность", - отметил он.