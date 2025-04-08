Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вербовал студентов: 18-летнего астанчанина задержали полицейские

Опубликовано:

Задержанного ведут стражи порядка
Задержанный. Фото: polisia.kz

Полицейские Акмолинской области задержали 18-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.

Предполагается, что парень является организатором мошеннической сети дропперов. На него вышли в ходе расследования инцидента, который произошел в 2024 году - жертвой мошенников стал житель Кокшетау.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2024 года горожанин стал жертвой аферистов, представившихся сотрудниками Национального банка. Введя потерпевшего в заблуждение, используя интернет-ресурсы и информационные системы, мошенники вынудили мужчину перечислить им более 5 млн тенге.

В ходе расследования был установлен 18-летний житель Астаны - он снимал квартиру в столице и, как сообщили полицейские, организовывал центры по обналичиванию денежных средств, добытых мошенническим путем.

Предполагается, что подозреваемый "вербовал" студентов, открывал им банковские счета, а перечисленные на эти счета деньги затем переводил за границу.

Как считает следствие, он мог действовать с сообщницей - поиски продолжаются.

Отметим, недавно прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях. В ведомстве напомнили, что при установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников. 

Прокуратура порекомендовала гражданам воздерживаться от участия в подобных схемах, проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать свои персональные данные.

На прошлой неделе депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов.

"Изъян в законодательстве позволяет пособникам мошенников избегать ответственности и вовлекать в свою уголовную орбиту большинство будущих дропперов. Пришло время "мочить" не только мошенников, но и этих дропперов. И для серьезного усиления мер по предупреждению интернет и телефонного мошенничества предлагаем ужесточить уголовную ответственность", - отметил он.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234034-verboval-studentov-dropperov-18-letnego-astanchanina-zaderzhali-policeyskie/