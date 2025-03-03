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Казахстанец открыл Telegram-канал и лишился свободы из-за видео

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Мужчина пишет сообщение в телефоне
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Kajdi Szabolcs / Getty Images

В Туркестанской области осудили за пропаганду терроризма гражданина, открывшего Telegram-канал "За ислам" и распространявшего запрещенные видео, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в октябре прошлого года уроженец Жамбылской области открыл Telegram-канал "За ислам", в котором незаконно распространял видеозаписи международных террористических организаций "Братья-мусульмане" и "Узбекистан - исламское движение".

Аналогично в декабре уроженец Туркестанской области через социальные сети WhatsApp и Facebook неоднократно распространял видеозаписи религиозной экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир".

"Виновным лицам, пропагандирующим терроризм, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - уточнили в прокуратуре Туркестанской области.

Приговоры уже вступили в законную силу.

Ранее сотрудники КНБ при содействии органов прокуратуры и внутренних дел задержали жителя области Абай, подозреваемого в пропаганде терроризма, в том числе с помощью социальных сетей. В ходе следственных действий они изъяли вещественные доказательства.

Также деятельность религиозных радикалов пресекли в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области силами КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции. По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержали четырех казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224962-kazahstanec-otkryl-telegram-kanal-i-lishilsya-svobody-iz-za-video/