Схему хищений на 450 млн тенге из крупной торговой сети раскрыли в Астане (видео)

В Астане полицейские при содействии прокуратуры раскрыли схему хищений из магазинов крупной торговой сети, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

По данным полиции, в преступную группу входили и бывшие сотрудники торговой сети. Они использовали допуск к электронной системе продаж и в течение двух лет похищали товар из магазинов этой сети.

За два года группировке, по данным полицейских, удалось украсть товар на более чем 450 млн тенге. Похищенную технику они продавали в разных городах.

"Проведено свыше 20 обысковых мероприятий, изъято более 120 единиц различной техники, в том числе десятки мобильных телефонов известных производителей, крупная сумма денег, травматические пистолеты и патроны различного калибра.

Досудебное расследование проводится по фактам хищения и мошенничества в особо крупном размере", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Отметим, что, согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

А согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Караганде полицейские совместно со спецподразделением "Арлан" задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении квартирных краж.