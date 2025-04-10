"Окна плотно занавешены": криминальную квартиру выдали показания счетчика в Павлодаре

В Павлодаре нарколабораторию в квартире обнаружили по счетчику - там зафиксировали аномально высокое потребление электроэнергии, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, сотрудники прокуратуры Павлодара проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города.

"Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с ее площадью. Провели первичную проверку: окна плотно занавешены, жильцы ведут замкнутый образ жизни. Все признаки указывали на нелегальную деятельность", - рассказали в прокуратуре Павлодарской области.

Сотрудники полиции провели обыск. Подозрения подтвердились, в квартире обнаружили оборудованную нарколабораторию. Было изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение и упаковка.

Проводится досудебное расследование по ст.297-1 УК. Подозреваемый задержан. Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к данной деятельности.

Ранее департаментом КНБ при координации органов прокуратуры была ликвидирована нарколаборатория в Алматинской области. При изготовлении психотропных веществ задержали и с санкции суда взяли под стражу гражданина Казахстана.

А в ЗКО 35-летнего сельчанина подозревают в оборудовании потайной комнаты в доме под нарколабораторию для выращивания конопли. В помещении обнаружили пять горшков с растущей коноплей.

В Карагандинской области провели операцию по ликвидации нарколаборатории, в ходе которой была задержана семейная пара. На месте обнаружили около 200 кг наркотических веществ и оборудование для их производства.