КНБ провел задержание в Алматинской области

28 января Департаментом КНБ по Алматинской области при координации органов прокуратуры ликвидирована нарколаборатория, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, при изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

В ходе обыска изъято свыше 15 килограммов наркотического средства "альфа-PVP" и 70 литров этого вещества на стадии кристаллизации, а также 200 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее в Алматы были ликвидированы 18 нарколабораторий, одну из которых обнаружили "в обычном частном доме у мужчины предпенсионного возраста".