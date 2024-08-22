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Дизель почти на миллиард тенге похитили под прикрытием урагана в области Абай

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Газовый насос
Автозаправка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ветер перемен: в области Абай своровали дизель на сумму почти в миллиард тенге под прикрытием урагана, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

По данным официального сайта ведомства, руководитель местного локомотивного депо Смагулов и машинист-теплотехник Мейрамгазин в период с января по апрель 2022 года по ранее разработанной схеме искусственно завышали расход и незаконно присвоили дизельное топливо на сумму 920 млн тенге.

В суде гособвинением доказано, что мужчины систематически указывали в отчетах вымышленные суровые погодные условия, такие как сильный ветер, чтобы объяснить увеличенный расход дизеля при эксплуатации локомотивов и таким образом сумели завладеть более 3 тыс. тонн топлива.

Разоблачение преступной схемы стало возможным благодаря работе АФМ по области Абай.

В результате судебного разбирательства начальник депо Смагулов приговорен к 8 годам лишения свободы, машинист Мейрамгазин - к 7 годам лишения свободы, оба лишены права занимать материально ответственные должности. Ущерб будет взыскан с осужденных.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что за последний год цены на автомобильное топливо сильно выросли в Казахстане: бензин подорожал почти на 14%, а дизельное топливо - более чем на 15%. Лидером по росту цен на дизель стал Алматы - сразу плюс 28,3% за год.

Также стало известно, что в Казахстане установили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Для граждан страны будут действовать лимиты со сниженными ценами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151880-dizel-pochti-na-milliard-tenge-pohitili-pod-prikrytiem-uragana-v-oblasti-abay/

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