Выезжавшего без разрешения в другой город акмолинца лишили свободы

В Акмолинской области прошел показательный судебный процесс над осужденным, нарушившим порядок и условия отбывания наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, представление службы пробации о замене осужденному наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы рассмотрел Ерейментауский районный суд.

Суд установил, что мужчину в 2023 году осудили к 2 годам 4 месяцам лишения свободы. В сентябре 2024 года постановлением суда по его ходатайству неотбытая часть наказания (1 год 1 месяц 16 дней) была заменена на ограничение свободы.

В отношении осужденного установили пробационный контроль с привлечением к принудительному труду и возложением обязанностей. Срок окончания наказания - 12 ноября 2025 года.

"Однако в период исполнения наказания осужденный нарушал порядок и условия отбывания наказания: на момент проверки не находился дома без уважительных причин, выезжал в другой город без разрешения, не являлся на регистрацию, без уведомления покидал место жительства после 22.00, не отрабатывал принудительный труд, привлекался к административной ответственности", - рассказали в суде.

В отношении мужчины неоднократно выносились предупреждения о замене ограничения свободы на лишение свободы. В суде он признал нарушения и раскаялся.

Постановлением суда удовлетворено представление службы пробации о замене наказания в отношении осужденного. Неотбытая часть наказания в виде ограничения свободы заменена на лишение свободы.

"С целью предупреждения аналогичных правонарушений среди отбывающих наказание лиц на судебное заседание приглашены состоящие на учете осужденные, которым суд разъяснил последствия нарушения установленных требований", - пояснили в суде.

Ранее в Караганде задержали 23-летнюю осужденную за мошенничество. На учете в службе пробации девушка состояла в Семее. Надеясь избежать контроля, она бежала в другой город Из-за побега ей заменили наказание с ограничения на лишение свободы.

А в области Ұлытау заменили ограничение свободы на лишение мужчине, который не посещал службу пробации, отсутствовал дома по ночам и не вышел на работу. Осужденный просил дать ему еще один шанс, но суд поддержал представление службы пробации.