Антикор рассказал о расследовании в Уральске

Завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдела занятости и соцпрограмм Уральска", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдела занятости и социальных программ Уральска".

"Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 млн тенге c февраля по декабрь 2024 года путем подписания фиктивных актов выполненных работ по текущему ремонту электрического оборудования и начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в КГУ", - рассказали в Антикоре.

Здесь добавили, что в настоящее время обвиняемый предан суду.

Ранее в Уральске огласили приговор руководителю отдела архитектуры города, обвиняемому в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Муратбек Ташенбаев получил 7 лет лишения свободы.

Также на скамье подсудимых оказались главный специалист отдела Нурсултан Гатау и предприниматель Асылжан Купбаев, которого обвинили в даче взятки. Первый получил 3,5 года лишения свободы, второй - 7 лет. Всех взяли под стражу в зале суда.

Антикор показал видео изъятия денег по этому делу.