Антикор рассказал о расследовании в Уральске
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Завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдела занятости и соцпрограмм Уральска", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдела занятости и социальных программ Уральска".
"Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 млн тенге c февраля по декабрь 2024 года путем подписания фиктивных актов выполненных работ по текущему ремонту электрического оборудования и начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в КГУ", - рассказали в Антикоре.
Здесь добавили, что в настоящее время обвиняемый предан суду.
Ранее в Уральске огласили приговор руководителю отдела архитектуры города, обвиняемому в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Муратбек Ташенбаев получил 7 лет лишения свободы.
Также на скамье подсудимых оказались главный специалист отдела Нурсултан Гатау и предприниматель Асылжан Купбаев, которого обвинили в даче взятки. Первый получил 3,5 года лишения свободы, второй - 7 лет. Всех взяли под стражу в зале суда.
Антикор показал видео изъятия денег по этому делу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233953-antikor-rasskazal-o-rassledovanii-v-uralske/