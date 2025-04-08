Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Антикор рассказал о расследовании в Уральске

Опубликовано:

Папка с логотипом Антикора
Папка. Иллюстративное фото: t.me/antikornews

Завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдела занятости и соцпрограмм Уральска", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдела занятости и социальных программ Уральска".

"Он обвиняется в хищении бюджетных средств в общей сумме 11,5 млн тенге c февраля по декабрь 2024 года путем подписания фиктивных актов выполненных работ по текущему ремонту электрического оборудования и начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в КГУ", - рассказали в Антикоре.

Здесь добавили, что в настоящее время обвиняемый предан суду.

Ранее в Уральске огласили приговор руководителю отдела архитектуры города, обвиняемому в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Муратбек Ташенбаев получил 7 лет лишения свободы.

Также на скамье подсудимых оказались главный специалист отдела Нурсултан Гатау и предприниматель Асылжан Купбаев, которого обвинили в даче взятки. Первый получил 3,5 года лишения свободы, второй - 7 лет. Всех взяли под стражу в зале суда.

Антикор показал видео изъятия денег по этому делу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233953-antikor-rasskazal-o-rassledovanii-v-uralske/