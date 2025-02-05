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Главного архитектора Уральска взяли под стражу в зале суда

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Глава отдела архитектуры Уральска
Муратбек Ташенбаев. Фото: gov.kz

В Уральске огласили приговор руководителю отдела архитектуры города, обвиняемому в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, передает "Мой город".

В городском суде завершилось судебное разбирательство в отношении руководителя отдела архитектуры Уральска 33-летнего Муратбека Ташенбаева. Его обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказался 27-летний главный специалист вышеуказанного отдела Нурсултан Гатау. Третьего фигуранта уголовного дела - 41-летнего Асылжана Купбаева - обвинили в даче взятки. Дело рассматривала судья Кымбат Хайрушева. 

После шести месяцев судебного следствия все подсудимые и их защитники заявили ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины. 

Из материалов дела следует, что в марте 2023 года заместитель директора ТОО Купбаев, оказывая услуги физическим и юридическим лицам по получению разрешительных документов в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и земельных отношений, обратился к Гатау по вопросам получения дополнительного земельного участка.

"У чиновника возник преступный умысел - получить взятку в значительном размере от Купбаева. Гатау потребовал у него взятку в 500 тысяч тенге. Тот согласился", - говорится в материалах дела.

Далее в апреле 2023 года к Гатау обратился знакомый и попросил помочь получить дополнительный земельный участок. По информации суда, тот снова решил воспользоваться своим служебным положением и поделился своими мыслями с руководителем.

Муратбек Ташенбаев согласился и подписал письмо о направлении заявления в ГУ "Отдел земельных отношений Уральска" для рассмотрения на заседании земельной комиссии при акимате Уральска.

Таким образом, как установил суд, с февраля по март 2023 года главный специалист получил от знакомой 5 млн тенге за реализацию незаконно присвоенного земельного участка.

В начале января 2024 года Асылжан Купбаев обратился к Муратбеку Ташенбаеву от имени уже другой знакомой и попросил утвердить архитектурно-планировочное задание, согласовать эскизный проект по строительству трехэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой.

По версии следствия, после изучения всех представленных документов Ташенбаев в своем кабинете потребовал у Купбаева 1 млн тенге. 

Таким образом, в результате злоупотребления должностными полномочиями Ташенбаева и Гатау государству был причинен особо крупный ущерб в размере почти 92 миллионов тенге.

Приговором суда Муратбек Ташенбаев признан виновным по предъявленным обвинениям. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Кроме того, суд пожизненно запретил ему занимать должности на государственной службе.

Ташенбаева взяли под стражу в зале суда. Ранее он находился под домашним арестом. Наказание теперь уже экс-главный архитектор будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. 

Нурсултан Гатау также признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Подписку о невыезде заменили на содержание под стражей. Гатау взяли под стражу в зале суда. 

Суд также признал виновным Асылжана Купбаева в даче взятки и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Ранее он находился на свободе под залогом. Однако по приговору суда его тоже взяли под стражу в зале суда. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По информации с официального сайта акимата Уральска, Муратбек Ташенбаев с 2022 года работал руководителем отдела архитектуры и градостроительства города. До этого он занимал должность исполняющего обязанности заведующего сектором архитектуры и градостроительства отдела архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО.

В 2023 году руководителю Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Мади Отарбаеву вынесли приговор. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к четырем годам ограничения свободы. Кроме этого, суд пожизненно запретил Отарбаеву занимать должности на государственной службе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218225-glavnogo-arhitektora-uralska-vzyali-pod-strazhu-v-zale-suda/