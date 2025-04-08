Подростков взяли под стражу после видео с избиением пенсионера в Темиртау

Всех подозреваемых в нападении на пенсионера в Темиртау, в том числе 7 подростков, взяли под стражу на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по факту противоправных действий в отношении пенсионера в Темиртау возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.3 ч.3 ст.191 УК РК (Грабеж).

"Все 9 подозреваемых, в том числе 7 несовершеннолетних, задержаны в порядке ст.131 УПК и помещены в изолятор временного содержания", - отметили в прокуратуре Карагандинской области.

Темиртауский городской суд в их отношении избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

"Основанием для избрания наиболее строгой меры пресечения послужила тяжесть совершенного преступления", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по ч.3 ст.191 УК РК уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста.

Кроме того, в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении родителей подозреваемых также возбуждено уголовное дело. По данному факту проводится отдельное расследование.

Отметим, что по п.3 ч.3 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в соцсетях распространились видео и информация, что в Темиртау подростки ворвались в дом к одинокому пенсионеру и избили его. По словам местных жителей, хулиганы обманом заставили старика открыть дверь, представившись электриками.

Как отметили в полиции, все подозреваемые в нападении, в том числе несовершеннолетние, были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Позже стало известно, что двое несовершеннолетних подозреваемых подверглись нападению со стороны своих сверстников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.