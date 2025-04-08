Подростков взяли под стражу после видео с избиением пенсионера в Темиртау
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Всех подозреваемых в нападении на пенсионера в Темиртау, в том числе 7 подростков, взяли под стражу на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по факту противоправных действий в отношении пенсионера в Темиртау возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.3 ч.3 ст.191 УК РК (Грабеж).
"Все 9 подозреваемых, в том числе 7 несовершеннолетних, задержаны в порядке ст.131 УПК и помещены в изолятор временного содержания", - отметили в прокуратуре Карагандинской области.
Темиртауский городской суд в их отношении избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
"Основанием для избрания наиболее строгой меры пресечения послужила тяжесть совершенного преступления", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что по ч.3 ст.191 УК РК уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста.
Кроме того, в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в отношении родителей подозреваемых также возбуждено уголовное дело. По данному факту проводится отдельное расследование.
Отметим, что по п.3 ч.3 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в соцсетях распространились видео и информация, что в Темиртау подростки ворвались в дом к одинокому пенсионеру и избили его. По словам местных жителей, хулиганы обманом заставили старика открыть дверь, представившись электриками.
Как отметили в полиции, все подозреваемые в нападении, в том числе несовершеннолетние, были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Позже стало известно, что двое несовершеннолетних подозреваемых подверглись нападению со стороны своих сверстников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233944-podrostkov-vzyali-pod-strazhu-posle-video-s-izbieniem-pensionera-v-temirtau/