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Самосуд учинили над подростками после видео с избиением пенсионера в Темиртау

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Буллинг у подростков
Избиение. Иллюстративное фото: skynesher / Getty Images

В Темиртау подростки, которых подозревают в нападении на одинокого пожилого мужчину, подверглись избиению со стороны сверстников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

О новых подробностях и новых участниках громкой истории из Темиртау рассказал Telegram-канал Halyqstan.

"После того, как видео со пенсионером попало в мессенджеры, местные школьники решили проучить участников избиения по уличным законам. Найти им удалось двоих. Экзекуцию "мстители" тоже сняли на видео", - говорится в посте.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

"В рамках расследования уголовного дела по факту нападения и ограбления 67-летнего жителя Темиртау установлено, что вскоре после совершения преступления двое подозреваемых подверглись нападению со стороны других несовершеннолетних", - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Все участники - несовершеннолетние - были задержаны, доставлены в полицию, а также поставлены на профилактический учет.

Их законные представители будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание.

"Правовая оценка любым действиям дается исключительно в установленном законом порядке. Реагирование на противоправные поступки возможно только в рамках правового поля", - отметили в пресс-службе ДП региона.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.

Напомним, ранее в соцсетях распространилась информация, что в Темиртау подростки ворвались в дом к одинокому пенсионеру и избили его. По словам местных жителей, хулиганы обманом заставили старика открыть дверь, представившись электриками.

Как отметили в полиции, все подозреваемые в нападении, в том числе несовершеннолетние, были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232155-samosud-uchinili-nad-podrostkami-posle-video-s-izbieniem-pensionera-v-temirtau/