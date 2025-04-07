Особняки и авто: приговор по делу о хищении 758 млн тенге вынесли в Таразе

В Таразе вынесен приговор экс-заместителю главного врача и бывшему главному бухгалтеру городской многопрофильной больницы по делу о хищении 758 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов Жамбылской области, судом №2 Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении двух обвиняемых в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2 УК).

Также замглавврача предъявлено обвинение в легализации денег, полученных преступным путем (ст.218 ч.1 УК).

В суде установлено, что одна подсудимая работала заместителем главного врача городской многопрофильной больницы, другая - главным бухгалтером больницы. По данным следствия, они похитили денежные средства городской больницы на сумму более 758 млн тенге.

При этом заместитель главного врача также легализовала денежные средства, получив доход в размере 4,4 млн тенге.

Причиненный ущерб не был возмещен.

Экс-главный бухгалтер вину признала, а заместитель главного врача - нет.

Суд признал в отношении главного бухгалтера в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетних детей, признание вины, отягчающие - не установлены.

Смягчающих обстоятельств в отношении другой обвиняемой не установлено. К отягчающим суд отнес особо активную роль в совершении преступления.

Приговором суда по совокупности преступлений экс-заместителю главного врача назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Главный бухгалтер получила 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в январе 2024 года стало известно, что в Жамбылской области арестованы заместитель главного врача и бывший главный бухгалтер городской многопрофильной больницы. Их заподозрили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Сумма ущерба составила более 758 млн тенге. На кадрах, предоставленных Антикором, можно было увидеть задержание подозреваемых, а также особняки и автомобили.

Кроме того, в Жамбылской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении 350 миллионов тенге со счетов областной детской больницы в результате хакерской атаки. 305 млн тенге удалось вернуть на счета больницы.

А в Алматы были осуждены директор "Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний" и его заместитель. Руководителя признали виновным в получении взятки при пособничестве своего заместителя в размере 5 млн тенге. Обоим назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому.