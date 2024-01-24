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Особняки и авто: кадры задержания заместителя главврача больницы показали в Антикоре

Опубликовано:

Автомобили в Таразе
Авто. Кадр из видео: Антикор

В Жамбылской области арестованы заместитель главного врача больницы и бывший главный бухгалтер. Об этом сообщили сегодня в ходе брифинга в Антикоре, передает NUR.KZ.

Официальный представитель ведомства Арман Тлеукенов рассказал, что Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница Управления здравоохранения Жамбылской области" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

"Сумма ущерба составляет более 758 млн тенге. С санкции суда подозреваемые, заместитель главного врача больницы и бывший главный бухгалтер, заключены под стражу. Следствие продолжается", - отметил Арман Тлеукенов.

На кадрах, предоставленных ведомством, можно увидеть задержание подозреваемых, а также особняки и автомобили.

Наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества

Согласно ст.189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; 

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057268-osobnyaki-i-avto-kadry-zaderzhaniya-zamestitelya-glavvracha-bolnitsy-pokazali-v-antikore/

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