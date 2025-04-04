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Деньги требовали у казахстанки за внука, который был в браке с родственницей подозреваемого

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Двух мужчин задержали в ЗКО
Задержание. Фото: polisia.kz

У пожилой жительницы ЗКО вымогали 300 тыс. тенге, угрожая расправой ее внуку, ранее состоящему в браке с родственницей подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники ДП Западно-Казахстанской области задержали двух жителей областного центра, которых подозревают в вымогательстве 300 тысяч тенге у пожилой женщины.

"Мужчины требовали денежные средства за непричинение телесных повреждений внуку потерпевшей, ранее состоявшему в браке с родственницей одного из задержанных", - рассказали в МВД.

В результате оперативных действий подозреваемых удалось задержать на месте в момент, когда женщина передавала им 50 тысяч тенге.

Оперативники установили, что оба задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

"Один из них всего 20 дней назад был освобожден из мест лишения свободы и сразу же совершил новое преступление", - отметили в ведомстве.

Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

"Потерпевшая рассказала, что ранее передала преступникам 200 тысяч тенге", - уточнили в МВД.

Как отметили в ведомстве, подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Также стало известно, что 1,5 млн тенге вымогали у жительницы Жезказгана за тайно снятое интимное видео под угрозой распространения кадров среди ее знакомых и коллег. В итоге девушка примирилась с мужчиной, поэтому он избежал наказания.

А в Кызылординской области группа из четырех человек потребовала у мужчины 1 млн тенге, вывезя его за город и угрожая убийством. Обвиняемых в вымогательстве приговорили к лишению свободы. Все они были уже ранее судимы за совершение тяжких преступлений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233260-dengi-trebovali-u-kazahstanki-za-vnuka-kotoryy-sostoyal-v-brake-s-rodstvennicey-podozrevaemogo/