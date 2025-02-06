Бухгалтера детсада в Актау осудили за пополнение своих счетов на 9 млн тенге

Бухгалтера детского сада в Актау осудили за то, что она перевела на свои счета более 9 млн тенге бюджетных денег, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Актау в детском саду выявила факты присвоения бюджетных средств.

"В ходе анализа установлено, что бухгалтер ясли-сада №39 "Хиуаз" ГККП на ПОУ подписывала банковские документы от имени руководителя и незаконно перевела на свои счета свыше 9 млн тенге из госбюджета", - пояснили в прокуратуре Мангистауской области.

По указанному факту суд в отношении бухгалтера вынес приговор по п.1 ч.3 ст.189 УК РК с назначением наказания в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев.

Ранее специалиста бухгалтерии отдела ЖКХ Степногорска и ее знакомую осудили за хищение 43 млн тенге бюджетных средств. Как установил суд, деньги перечислялись за фактически невыполненные работы на счет ТОО, принадлежащего одной из подсудимых, и на счет ИП мужа другой обвиняемой.

А в Кызылординской области перед судом предстал главный бухгалтер средней школы, обвиняемый в хищении более 20 млн тенге с использованием служебного положения, путем перевода денег на свой счет. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.