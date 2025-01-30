Акмолинец ответил на звонок "службы доставки" и лишился 4 млн тенге

Житель Акмолинской области потерял 4 млн тенге после того, как ответил на звонок из якобы "службы доставки" и продиктовал код из SMS, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, одной из распространенных схем мошенников является схема с поступлением посылок.

По словам жителя Степногорска, к нему на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился работником службы доставки и сообщил, что пришла посылка. Чтобы получить ее, необходимо продиктовать код из SMS.

"Не подозревая об обмане, акмолинец сообщил 4 цифры и сразу же стал мишенью для мошенников. Впоследствии ему на телефон стали поступать аудио- и видеозвонки от аферистов, а один из мошенников был в форменном обмундировании в звании капитана", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В результате потерпевший оформил онлайн-кредит в размере 4 млн тенге и перевел все деньги на счета дропперов.

Полицейские региона продолжают профилактическую работу по повышению правовой грамотности населения и предупреждению интернет-мошенничества. Ежедневно сотрудники полиции выступают с видеообращениями, встречаются с трудовыми коллективами, распространяют информацию в социальных сетях.

Несмотря на все усилия, факты мошеннических действий в отношении акмолинцев в полицейских сводках регистрируются практически ежедневно.

Отметим, что услуги почтовой доставки также стали инструментом в руках мошенников. Жертве поступает сообщение, в котором сообщается о наличии именной посылки, а открывшаяся по ссылке страница маскируется под сайт АО "Казпочта".

Чтобы обмануть своих жертв, мошенники готовы немного потратиться, например, организовав доставку товара или цветов. Получателей они просят лишь назвать код из SMS-сообщения. Назвав его, человек в считанные минуты лишается своих денег.

Также стали известны три главных признака мошенников, которые нельзя игнорировать. Все используемые методы злоумышленников имеют некоторые схожие элементы, обнаружение которых может помочь потенциальным жертвам защитить себя от финансовых потерь.