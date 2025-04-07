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5 авто и крестьянское хозяйство конфисковали у казахстанца

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Крестьянское хозяйство
Крестьянское хозяйство. Иллюстративное фото: pixabay.com

В области Ұлытау вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по факту самовольного пользования недрами и последующей легализацией преступного дохода, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы осуществлял незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный Каражал" без лицензии и контракта на недропользование.

В итоге объем отгруженной руды составил более 16 тыс. тонн, а ущерб для государства превысил 1,1 млрд тенге.

"С целью легализации он заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные ему ТОО реализовывал переработанную железомарганцевую руду как внутри страны, так и в Российскую Федерацию.

Преступный доход от реализации составил более 3,5 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев.

Также судом конфисковано его имущество стоимостью 97,8 млн тенге: 5 автомашин и крестьянское хозяйство.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что завершено расследование и направлено в суд дело по факту самовольной добычи марганцевой руды в области Ұлытау и последующей ее легализации.

Также сообщалось, что в Костанайской области пресечен факт незаконной добычи золота на земельном участке, предназначенном для пастбища. Во время осмотра территории были обнаружены спецтехника, металлоискатели и другие инструменты, предназначенные для незаконной добычи полезных ископаемых. Кроме того, зафиксирован факт уничтожения плодородного слоя почвы. В итоге на ТОО наложен штраф в размере 2,6 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233722-5-avto-i-krestyanskoe-hozyaystvo-konfiskovali-u-kazahstanca/