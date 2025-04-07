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Ударил бортпроводника и сообщил о бомбе: пассажира Fly Arystan лишили свободы на 3 года

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Пассажиры сидят на борту самолета
Борт самолета. Иллюстративное фото: Pexels.com

Мужчина не смог добиться изменений в приговоре после того, как в самолете ударил бортпроводника и пассажира, а также соврал об акте терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

В Telegram-канале пресс-службы судов Астаны сообщили о рассмотренной апелляционной жалобе на приговор. Сообщается, что в феврале этого года Т. признали виновным за заведомо ложное сообщение об акте терроризма и за хулиганство. Тогда по совокупности правонарушений он был осужден к 3 годам лишения свободы.

"Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на борту воздушного судна FlyArystan сообщением Астана - Усть-Каменогорск, совершил хулиганские действия. То есть, особо дерзко нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия в отношении бортпроводника воздушного судна, ударив ее, и не реагируя на замечание пассажира, нанес также ему удары, причинив обоим потерпевшим телесные повреждения.

При снятии его с рейса, из хулиганских побуждений, заведомо ложно сообщил в устной форме об акте терроризма", - сказано в сообщении.

Адвокат осужденного просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы, но апелляционная коллегия по уголовным делам приговор оставила без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, в феврале мы писали об этом деле. Тогда сообщалось, что подозреваемый также сообщил о наличии бомбы на борту самолета. В результате его ложного сообщения 153 пассажира рейса были высажены и прошли повторный досмотр. Также ДП на транспорте и АО "FlyArystan" были понесены материальные затраты.

В январе 2025 года в аэропорту Астаны задержали буйного пассажира рейса "Астана - Усть-Каменогорск": мужчина ударил бортпроводника и выкрикивал слово "бомба".

В ноябре прошлого года авторы в полиции рассказали, за что в нашей стране чаще всего снимают с рейсов пассажиров. Среди частых причин - появление пассажиров в пьяном виде и курение на борту самолета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233661-udaril-bortprovodnika-passazhira-fly-arystan-lishili-svobody-na-3-goda/