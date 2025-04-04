Спецоперация в СКО: силовики провели обыски в трех квартирах (видео)

В Петропавловске задержали иностранного гражданина, подозреваемого в организации подпольного узла незаконной маршрутизации звонков для мошеннических действий, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности МВД при содействии оператора мобильной связи в Петропавловске провели спецоперацию по пресечению деятельности крупной преступной сети, использовавшей устройства sim-box для телефонных мошенничеств.

В результате задержан иностранный гражданин, который подозревается в организации подпольного узла незаконной маршрутизации звонков.

"Преступники использовали SIM-box для подмены номеров и сокрытия звонков, что позволяло им обходить системы безопасности, маскировать мошеннические звонки и атаковать граждан, банки и государственные структуры", - рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

В ходе обысков в трех квартирах изъяли четыре устройства SIM-box, каждый из которых поддерживает 32 SIM-карты, четыре маршрутизатора, четыре Wi-Fi роутера, ноутбук, два мобильных телефона и flash-карты.

С начала года киберполицейские совместно с операторами связи выявили и изъяли 68 устройств SIM-box, более 88 тысяч SIM-карт, использовавшихся в преступных схемах, и задержали 29 человек, среди которых 13 иностранцев.

"По действующему законодательству за организацию подпольной сети и содействие интернет-мошенникам задержанным грозит до 10 лет лишения свободы", - отметили в МВД.

Ранее в Алматы задержали трех иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружили и изъяли шесть SIM-боксов и 5 тысяч SIM-карт. Эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров.

Транспортные полицейские заявили о ликвидации сети интернет-мошенников в Астане. В столице задержали двоих граждан Российской Федерации, которые могут быть причастны к незаконным манипуляциям с мобильной связью. Изъяты два устройства SIM-box и более 2 тысяч SIM-карт казахстанских мобильных операторов.