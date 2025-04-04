Восьмилетнего мальчика избили в Костанайской области

Полиция Костанайской области начала расследования по факту нанесения телесных повреждений восьмилетнему ребенку в Лисаковске, передает телеканал "Астана".

Как рассказали журналистам в полиции, информация о ребенке поступила 3 апреля текущего года от представителей органов опеки и администрации школы, так как мальчик не преступил к занятиям после каникул.

"В настоящее время для выяснения обстоятельств произошедшего проводятся все необходимые следственные мероприятия - осуществляются допросы, назначена экспертиза", - рассказали в ДП Костанайской области.

Отмечается, что с целью защиты здоровья ребенка сотрудники ювенальной полиции поместили его в центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. В настоящее время мальчик находится с биологическим отцом.

Напомним, ранее стало известно, что в Таразе школьник пострадал от буллинга со стороны одноклассника. 12-мальчику неоднократно ставили подножки, его обзывали, прятали учебные принадлежности, подкидывали в рюкзак игрушечный нож, выбрасывали верхнюю одежду на пол, а также избили. Отец обидчика заявил о невиновности сына, но все равно получил штраф.

До этого мы рассказывали, что подростка жестоко избили в Актау. По словам его матери, сына выманили во двор трое несовершеннолетних и напали. У пострадавшего диагностировали многочисленные ушибы и сотрясение мозга.