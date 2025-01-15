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Деньги пропали со счета акмолинца, пока он спал

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Мужчины общаются
Мужчины. Иллюстративное фото: Oleksandr But / Getty Images

Житель Акмолинской области после непринужденной беседы и посиделок со случайным знакомым обнаружил пропажу денег с банковского счета и два кредита, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 13 января 2025 года в отдел полиции Атбасарского района поступило заявление местного жителя о краже денег с принадлежащей ему банковской карты. Сумма ущерба составила порядка 700 тыс. тенге.

Заявитель пояснил, что 17 августа 2024 года в вечернее время он познакомился в магазине с мужчиной своего возраста. В ходе непринужденной беседы потерпевший пригласил случайного знакомого к себе домой. После совместного времяпрепровождения и употребления алкоголя заявитель отправился спать, а его гость самостоятельно покинул дом.

На следующее утро, 18 августа, потерпевший обнаружил в мобильном приложении банка, что на его имя оформлены два кредита: на 400 тыс. и 300 тыс. тенге.

"Кроме того, со счета были переведены денежные средства в размере 20 тыс. тенге на номер нового знакомого. Сельчанин попытался самостоятельно заставить злоумышленника вернуть деньги, но после безуспешных попыток обратился за помощью в полицию", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По данному факту отделом полиции начато досудебное расследование.

Чтобы не лишиться денежных средств, полицейские рекомендуют не оставлять банковские карты и устройства с доступом к финансовым приложениям в легкодоступных местах, особенно в присутствии малознакомых людей. Также необходимо установить сложный пароль на телефон и финансовые приложения.

В случае утраты или подозрений на неправомерный доступ к банковской карте, немедленно заблокируйте ее через приложение и сообщите в банк.

"Откажитесь от предложения незнакомцев к употреблению спиртного. Такие ситуации могут быть заранее спланированы с целью наживы", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Караганде полицейские задержали 23-летнего парня по подозрению в неоднократных кражах денег у 67-летнего пенсионера. По данным следствия, подозреваемый пользовался доверительными отношениями со стороны пожилого знакомого и тайно снимал средства со счета потерпевшего.

А в ЗКО задержали мужчину, подозреваемого в обмане нескольких знакомых с помощью схемы, связанной с покупкой iPhone в кредит. По информации МВД, он пообещал, что они смогут продать телефоны по более высокой цене и поделить прибыль, а сам исчез.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211833-dengi-propali-so-scheta-akmolinca-poka-on-spal/

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