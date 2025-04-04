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Эзотерика

"Жить страшно": щенка сожгли заживо в ВКО

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Будка на обочине дороги
Будка. Кадр из видео: instagram.com/dosym_oskemen

Щенка сожгли прямо в будке в Восточно-Казахстанской области. Жуткие кадры опубликовали зоозащитники, а полиция начала расследование, передает NUR.KZ.

Информацию о преступлении сообщили в паблике приюта dosym_oskemen в Instagram.

Автор указал, что на обочине дороги лежит будка, в которой находится мертвый щенок.

"По Бухтарминской трассе кто-то сжег щенка. В будке. Живьем. Сделано расчетливо, жестоко, с профессиональным садизмом: щенок был закрыт в будке, вход заткнут подушкой. Использовались перчатки - выброшены тут же, будка - добротная, цепочка - новая", - говорится под видео.

Зоозащитники предположили, что щенок был домашним, и его могли выкрасть.

"Я боюсь людей. Таких людей. И жить с ними рядом страшно", - добавил автор.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело,

"Полицией возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Проводятся следственные мероприятия. Стражи порядка просят граждан сообщить любую информацию, которая может помочь в расследовании", - заявили стражи порядка.

Напомним, в прошлом году произошел похожий случай - в Сети появилось видео жестокого убийства собаки, где ее облили бензином и подожгли. На резонансное видео отреагировали в Департаменте полиции Атырауской области. Сообщалось, что по данному факту установлены и задержаны подозреваемые 2003-го и 2007 года рождения.

В октябре 2024 в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области было рассмотрено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшем его гибель. Виновным было назначено наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233112-zhit-strashno-shchenka-sozhgli-zazhivo-v-vko/