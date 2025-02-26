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Сейф карагандинки обчистили на 15 млн тенге: ее бывший заявил, что лишь разделил имущество

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Парень стоит спиной
Мужчина в квартире. Иллюстративное фото: iiievgeniy / Getty Images

Жительница Караганды заявила о краже с ущербом на 15,3 млн тенге. Из дома пропали техника и ювелирные украшения. В преступлении подозревают ее бывшего сожителя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Центральный отдел полиции обратилась 36-летняя жительница города. У нее из квартиры украли электросамокат, а из сейфа исчезли ювелирные изделия и ноутбук. Ущерб женщина оценила ущерб в 15,3 млн тенге.

Полицейские начали изучать круг общения потерпевшей. Вскоре поступила информация о мужчине, который часто замечался в окрестностях ее дома.

"По описанию женщина опознала своего бывшего сожителя. Прибывшим по указанному адресу полицейским 34-летний карагандинец пояснил, что неоднократно приходил к потерпевшей в ее отсутствие. Он решил, как ему казалось, справедливо разделить имущество, забрав электросамокат, ноутбук и ювелирные изделия", - пояснили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Медеуском районе Алматы полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину с целью ограбления. По данным МВД, он обманным путем выдавал себя за заинтересованного арендатора и встретился с риелтором, у которой отобрал мобильный телефон, угрожая физической расправой.

А в Жамбылской области задержали мужчину, которого подозревают в краже из частных домов техники, золота, продуктов питания и даже подарков для гостей (тойбастар). 39-летнего мужчину водворили в изолятор временного содержания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223888-seyf-karagandinki-obchistili-na-15-mln-tenge-ee-byvshiy-zayavil-chto-lish-razdelil-imushchestvo/