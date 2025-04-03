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"Разогнался до 230 км/ч по Аль-Фараби": полиция Алматы ищет водителя из видео в соцсетях

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Мужчина за рулем быстро едет на автомобиле
Водитель превышает скорость. Иллюстративное фото: aquaArts studio / Getty Images

В соцсетях появилось видео, снятое неизвестным водителем, который разогнал свой автомобиль до 230 км/ч. В полиции Алматы пообещали установить нарушителя, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте 100baksoff_almaty опубликовали видео, которое, судя по кадрам, было снято самим водителем. На кадрах видно, что мужчина в какой-то момент разогнал автомобиль до 230 км/ч.

"В соцсетях, особенно в Instagram, стремительно набирают популярность тревожные видео: на кадрах - неизвестные водители, разгоняющиеся по проспекту Аль-Фараби в Алматы до безумных скоростей - 200, 230, а местами и 300 км/ч. Для сравнения, максимально разрешенная скорость на этом участке - 60-80 км/ч", - сказано в описании к видео.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции города Алматы.

"По данному факту управлением местной полицейской службы ДП города Алматы нарушитель будет найден и привлечен к административной ответственности согласно законодательству Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

В феврале прошлого года в ДП Алматы рассказали, что самая максимальная скорость, зафиксированная автоматизированными системами, составляла 157 км/ч.

В апреле прошлого года в соцсетях появилось видео с участием алматинца за рулем автомобиля. Он совершал опасные маневры на оживленной дороге. Полиция установила его личность и оштрафовала.

В декабре 2024 года мы писали, что актюбинец лишился автомобиля из-за видео в соцсетях. Также в Алматы наказали водителя внедорожника после публикации видео в соцсетях, на кадрах которого зафиксировано нарушение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232887-razognalsya-do-230-km-ch-po-al-farabi-policiya-almaty-ishchet-voditelya-iz-video-v-socsetyah/