Водителя внедорожника наказали в Алматы после публикации в соцсетях (видео)

В Алматы наказали водителя внедорожника после публикации видео в соцсетях, на кадрах которого зафиксировано нарушение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции города.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы сообщили о наказании водителя, повредившего бордюр и газон.

"Сигнал о вопиющем нарушении поступил посредством социальных сетей. Автор видео был возмущен действиями водителя автомашины марки Range Rover, который заехал на газон.

В данном случае горожанином проявлена нулевая терпимость к правонарушениям. И это было сделано верно. В результате 29-летний правонарушитель был установлен и привлечен к ответственности сразу по двум составам административного законодательства: за остановку своего транспортного средства на клубе и газоне, а также за вывоз грязи на проезжую часть", - сказано в сообщении полиции.

Отметим, что по статье 597 КоАП РК, если автомобиль был припаркован на тротуаре, клумбе, газоне, детской или спортивной площадке, то за это казахстанцам может грозить штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году).

Кроме того, в статье 630 КоАП РК указано, что повреждение дорог, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, влечет штраф на физических лиц в размере 2 МРП (7384 тенге).

О том, какие штрафы могут получить автомобилисты, оставив свой транспорт в неположенном месте, в том числе на газоне, можно прочитать в нашем материале по данной ссылке.