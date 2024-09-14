"Посадили в машину и угрожали пистолетом": мобилограф подвергся нападению в Астане

В Астане под видом клиентов ограбили мобилографа. Задержаны трое подозреваемых в возрасте 23 и 19 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, астанчанин, который занимается мобилографией, получил заказ по услуге видеосъемки от неизвестного клиента.

"Во время встречи заказчики посадили молодого человека в машину и, угрожая ему пистолетом, избили, а затем заставили перевести через мобильный банкинг 500 тысяч тенге.

Далее злоумышленники вынудили потерпевшего оформить онлайн-кредит в размере 1 млн тенге, который обналичили в банкомате", - поделились в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержаны трое подозреваемых в грабеже в возрасте 23 и 19 лет. Молодые люди дали признательные показания.

"При расследовании установлено, что один из парней был знаком с потерпевшим и в погоне за "легкими деньгами" заранее запланировал преступление. Во время обыска у него был изъят пневматический пистолет, которым он запугивал жертву. В настоящее время 23-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП Астаны.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Наказание за грабеж в Казахстане

Согласно ст.191 УК РК:

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Грабеж, совершенный:

1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

2) исключен;

3) группой лиц по предварительному сговору;

4) исключен, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Грабеж, совершенный:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.