"Посадили в машину и угрожали пистолетом": мобилограф подвергся нападению в Астане
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В Астане под видом клиентов ограбили мобилографа. Задержаны трое подозреваемых в возрасте 23 и 19 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.
Как рассказали в пресс-службе ДП города, астанчанин, который занимается мобилографией, получил заказ по услуге видеосъемки от неизвестного клиента.
"Во время встречи заказчики посадили молодого человека в машину и, угрожая ему пистолетом, избили, а затем заставили перевести через мобильный банкинг 500 тысяч тенге.
Далее злоумышленники вынудили потерпевшего оформить онлайн-кредит в размере 1 млн тенге, который обналичили в банкомате", - поделились в ведомстве.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержаны трое подозреваемых в грабеже в возрасте 23 и 19 лет. Молодые люди дали признательные показания.
"При расследовании установлено, что один из парней был знаком с потерпевшим и в погоне за "легкими деньгами" заранее запланировал преступление. Во время обыска у него был изъят пневматический пистолет, которым он запугивал жертву. В настоящее время 23-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП Астаны.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.
Наказание за грабеж в Казахстане
Согласно ст.191 УК РК:
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Грабеж, совершенный:
1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;
2) исключен;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) исключен, -
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Грабеж, совершенный:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2161380-posadili-v-mashinu-i-ugrozhali-pistoletom-mobilograf-podvergsya-napadeniyu-v-astane/