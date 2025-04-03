"Купили несуществующее здание за 91 млн тенге": экс-глава отдела ЖКХ попал под следствие

Бывшего руководителя отдела ЖКХ Сатпаева и других лиц подозревают в хищении бюджетных средств. Досудебное расследование завершено, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, управлением досудебного расследования прокуратуры области Ұлытау завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ Сатпаева и других лиц по факту хищения бюджетных средств в рамках программы переселения.

"Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении путем мошенничества свыше 91 млн тенге через фиктивный выкуп для государственных нужд несуществующего здания", - рассказали в надзорном органе.

В ходе расследования в отношении подозреваемых были применены различные меры пресечения, а также наложен арест на их имущество.

7 марта 2025 года уголовное дело направлено в суд.

Ранее был вынесен приговор в отношении заместителя акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области и руководителя отдела ЖКХ. Они обвинялись в получении взятки от местного предпринимателя в размере 10 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог.

Заместитель акима получил 7 лет 6 месяцев, руководитель отдела ЖКХ - 7 лет, директор ТОО (взяткодатель) - 3 года 6 месяцев лишения свободы.

А в ЗКО отдел ЖКХ решил приобрести квартиру в поселке Переметное района Байтерек, а затем отозвал заявку. Владелица жилья не согласилась с этим решением и обратилась в суд, где взыскала 11 млн тенге.