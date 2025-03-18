Казахстанец обратился в полицию после того, как ему предложили уединиться в спальне

В области Жетісу трех девушек подозревают в вымогательстве 800 тысяч тенге путем шантажа у местного жителя, с которым они познакомились через приложение, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, трех девушек задержали 6 марта сотрудники УБОП ДП области Жетісу.

Как установили полицейские, в феврале этого года мужчина познакомился с девушкой в мобильном приложении для общения. В ходе переписки она пригласила его к себе домой.

Однако, прибыв по указанному адресу, он обнаружил в квартире двух незнакомых девушек. Спустя некоторое время одна из них предложила ему уединиться в спальне.

"Когда мужчина зашел в комнату с одной из девушек, и они начали раздеваться, туда ворвались две другие девушки, которые обвинили его в попытке изнасилования несовершеннолетней. Злоумышленницы поставили ему ультиматум: либо он передаст им 800 тысяч тенге, либо они напишут заявление в полицию", - рассказали в МВД.

В качестве залога у мужчины забрали удостоверение личности, техпаспорт и водительское удостоверение, пообещав вернуть документы после получения всей суммы. Опасаясь возможных последствий, мужчина дважды передавал по 50 тысяч тенге.

Однако при очередной передаче 30 тысяч тенге подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время ведется расследование, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и возможную причастность других лиц к данному преступлению.

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