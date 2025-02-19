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5 млн тенге потребовали у парня, севшего в авто в Алматинской области (видео)

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Задержание подозреваемого в Алматинской области
Задержание подозреваемого. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматинской области у подростка, севшего в автомобиль, вымогали 5 млн тенге за нераспространение видео личного характера. Подозреваемых задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в управление по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области обратилась 42-летняя жительница поселка Миялы Балхашского района.

"Женщина заявила, что днем 8 февраля в поселке Кызыл-Кайрат неизвестные лица насильно посадили в автомобиль Hyundai Elantra ее несовершеннолетнего сына и увезли в неизвестном направлении. По ее словам, злоумышленники угрожали подростку физической расправой и требовали 5 млн тенге", - рассказали в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. В ходе следствия установлено, что подозреваемые шантажировали потерпевшего, угрожая распространить в Сети видео личного характера.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленников в момент передачи части требуемой суммы в размере 500 тысяч тенге", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС, ведется следствие.

Ранее в Кокшетау задержали двух человек, подозреваемых в вымогательстве у местного предпринимателя 6 млн тенге. Один из них недавно освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления. По факту вымогательства полицейские начали досудебное расследование.

А у жителя Мангистауской области потребовали 600 тыс. тенге, угрожая распространить его интимные видео и фото. Подозреваемого в шантаже задержали. В ходе обыска у него изъяли вещественные доказательства, а также полученные 300 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222031-5-mln-tenge-potrebovali-u-parnya-sevshego-v-avto-v-almatinskoy-oblasti-video/