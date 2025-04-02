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Антикор рассказал о деле против высокопоставленного чиновника и показал оперативное видео

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Следственные действия в Карагандинской области
Следственные действия. Кадр из видео: t.me/antikornews

Антикоррупционной службой по Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя одного из областных департаментов и его подчиненного, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, руководитель департамента подозревается в получении от предпринимателя взятки в размере 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ.

"Кроме того, он и его подчиненный обвиняются в хищении бюджетных средств в группе лиц путем необоснованного перечисления заработной платы, премии и командировочных расходов на общую сумму 2,5 млн тенге на счета фиктивно трудоустроенных работников", - отметили в Антикоре.

Обвиняемые преданы суду.

Иные сведения согласно ст.201 УПК в ведомстве не разглашают.

Ранее судом Тараза был осужден и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области. Чиновник был признан виновным в неоднократном получении взяток от 100 до 450 тыс. тенге от владельцев и водителей грузовых автомашин за беспрепятственное перемещение по территории области. Мужчина получил 6 лет лишения свободы.

Также Антикоррупционной службой по области Жетісу изобличен руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий. Чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от руководителя АО за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232419-antikor-rasskazal-o-dele-protiv-vysokopostavlennogo-chinovnika/