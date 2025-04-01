Высокопоставленного чиновника осудили в Таразе

Осужден исполнявший обязанности руководителя Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области, а также еще несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, 20 марта судом Тараза осужден и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области Кемелов Д.

Чиновник признан виновным в неоднократном получении взяток от 100 до 450 тыс. тенге от владельцев и водителей грузовых автомашин Мамырова М., Абдуллаева Н. и Канатова Е. за беспрепятственное перемещение по территории области.

Мамыров, помимо дачи взятки, выступил посредником в получении взятки Кемеловым от Абдуллаева и Канатова.

Кемелову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, Мамырову - 3 года лишения свободы, взяткодателям Абдуллаеву и Канатову - штраф в размере 5,6 млн тенге каждому.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Ранее Антикоррупционной службой по области Жетісу был изобличен руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий. Чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от руководителя АО за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год. Расследование продолжается.

Также руководителя Департамента экологии по области Ұлытау и его заместителя приговорили к лишению свободы за получение взяток на сумму более 7,7 млн тенге.