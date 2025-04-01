Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Высокопоставленного чиновника осудили в Таразе

Опубликовано:

Мужчина в камере
Камера. Иллюстративное фото: Darrin Klimek/Getty Images

Осужден исполнявший обязанности руководителя Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области, а также еще несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, 20 марта судом Тараза осужден и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области Кемелов Д.

Чиновник признан виновным в неоднократном получении взяток от 100 до 450 тыс. тенге от владельцев и водителей грузовых автомашин Мамырова М., Абдуллаева Н. и Канатова Е. за беспрепятственное перемещение по территории области.

Мамыров, помимо дачи взятки, выступил посредником в получении взятки Кемеловым от Абдуллаева и Канатова.

Кемелову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, Мамырову - 3 года лишения свободы, взяткодателям Абдуллаеву и Канатову - штраф в размере 5,6 млн тенге каждому.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Ранее Антикоррупционной службой по области Жетісу был изобличен руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий. Чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от руководителя АО за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год. Расследование продолжается.

Также руководителя Департамента экологии по области Ұлытау и его заместителя приговорили к лишению свободы за получение взяток на сумму более 7,7 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232078-vysokopostavlennogo-chinovnika-osudili-v-taraze/