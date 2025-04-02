Казахстанка потратила деньги от продажи дома и попала под уголовную статью

В области Абай вынесли приговор местной жительнице, которая, имея долг в 1 млн тенге, продала свой дом, а деньги потратила на свои нужды, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, жительница Урджарского района, имевшая задолженность по решению суда более 1 млн тенге, умышленно без ведома судебных исполнителей продала принадлежащий ей дом, а полученные деньги истратила на свои нужды.

По начатому прокуратурой досудебному расследованию приговором Урджарского районного суда должницу осудили по ч.1 ст.430 УК РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа) к ограничению свободы на 6 месяцев.

"В настоящее время задолженность погашена в полном объеме", - отметили в прокуратуре области Абай.

Ранее в ВКО признали незаконными постановления судебного исполнителя, так как не был принят во внимание факт невыплаты зарплаты должнику по алиментам. При этом в период задолженности мужчина передавал средства от реализации имущества в счет алиментов.

Житель Мангистауской области, задолжавший алименты на 1,6 млн тенге, заплатил 200 тыс. за снятие запрета на выезд и улетел отдыхать в ОАЭ и Узбекистан. В суде ЧСИ полностью признал свою вину в получении незаконного вознаграждения и злоупотреблении полномочиями.