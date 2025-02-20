Высокопоставленного чиновника и его зама осудили в области Ұлытау

Руководителя Департамента экологии по области Ұлытау и его заместителя приговорили к лишению свободы за получение взяток на сумму более 7,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по обвинению четырех человек в совершении коррупционных преступлений рассмотрел Жезказганский городской суд.

"Руководитель Департамента экологии по области Ұлытау и его заместитель в период с октября по декабрь 2024 года получили взятку в значительном размере в общей сумме 5 250 000 тенге (два эпизода).

Кроме того, руководитель в период с декабря 2024 года по январь 2025 года лично получил еще 2,5 млн тенге взятки (один эпизод). Взятки были получены за совершение незаконных действий в интересах взяткодателей", - установил суд.

На скамье подсудимых оказались и два директора ТОО, обвиняемые в передаче руководителю департамента и его заместителю взяток. Одного из них обвинили во взятке на сумму 1 750 000 тенге за согласование проектов показателей качества окружающей среды. Другого - в передаче 3,5 млн тенге за согласование проекта сводного тома предельно допустимых выбросов в Сатпаеве.

По третьему эпизоду проходил еще один человек, в отношении которого уголовное преследование прекратили. По материалам суда, он передал главе департамента взятку в размере 2,5 млн тенге тенге за выдачу экологического разрешения.

По делу провели ускоренное досудебное расследование.

Все подсудимые на стадии досудебного расследования и в ходе судебного следствия вину по предъявленным обвинениям признали в полном объеме. Кроме этого, их вина подтверждалась совокупностью представленных доказательств.

При вынесении приговора суд учел полное признание вины и искреннее раскаяние всех подсудимых, а также как смягчающее обстоятельство - наличие у троих подсудимых малолетних детей.

Отягчающим обстоятельством для чиновников послужило нарушение профессиональной присяги. В отношении директоров ТОО отягчающих обстоятельств не установили.

Подсудимые просили суд назначить наказание ниже низшего предела. Руководители ТОО заявили о готовности уплатить штраф.

Приговором городского суда Жезказгана глава Департамента экологии по области Ұлытау и его заместитель признаны виновными по п.2,4 ч.3 ст.366 УК и осуждены к 6 годам лишения свободы.

Директоров ТОО признали виновными по ч.2 ст.367 УК. Их приговорили к штрафам в 20-кратном размере взятки: одному - на сумму 35 млн тенге, другому - на 70 млн тенге.

Кроме того, всем осужденным назначили дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 6 января 2025 года Антикоррупционная служба по области Ұлытау с поличным задержала руководителя областного департамента экологии. Сообщалось, что чиновника подозревают в получении взятки в размере 2,5 млн тенге от предпринимателя за выдачу разрешительных документов в сфере экологии.

8 января с санкции суда главу департамента заключили под стражу.

В августе прошлого года в рамках проекта по защите бизнеса его уже привлекали к административной ответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность.