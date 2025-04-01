4 квартиры, 18 авто, участки и парковочные места пойдут на возмещение ущерба казахстанцам

Новые подробности раскрыли в АФМ по делу о финансовой пирамиде HAS, организаторов и руководителей которой осудили в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, позиционируясь компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70%.

В социальных сетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астана и Косшы.

Для создания иллюзии активной стройки использовали декорации и нанимали специальную технику.

В результате в финансовую пирамиду было привлечено свыше 5 тыс. вкладчиков. Суд приговорил 5-х соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.

"Кроме того, в счет возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков.

В числе активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах", - рассказали в АФМ.

Напомним, весной 2023 года в Павлодарской области пресекли деятельность финансовой пирамиды HAS Holding. Подозреваемого в ее организации задержали.

По данным АФМ, финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, а для создания видимости стабильного функционирования пирамиды часть средств направлялась на выплату процентов вкладчикам.

В марте этого года стало известно, что по делу вынесли приговор. Основателю финансовой пирамиды назначили 12 лет лишения свободы. Остальные участники также получили различные сроки и виды наказания.