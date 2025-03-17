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Обещали до 70% прибыли: около 400 казахстанцев потеряли 2 млрд тенге

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Крупная сумма денег
Пачки денег. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Павлодаре вынесли приговор по резонансному делу о финансовой пирамиде HAS. 376 казахстанцев отдали мошенникам более 2 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, суд установил, что в период с 2022 по 2023 год главный организатор схемы создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся привлечением денег от граждан под видом высокодоходных вкладов.

"Обещанное вознаграждение (до 70% прибыли) звучало весьма заманчиво, многие доверились. В результате 376 граждан в городах Астана, Алматы, Павлодар, Экибастуз и других населенных пунктах передали более 2 миллиардов тенге", - рассказали в прокуратуре Павлодарской области.

Прокуратура, представлявшая государственное обвинение, настаивала на строгом наказании для обвиняемого в руководстве преступной схемой.

"Суд поддержал позицию обвинения и назначил основателю финансовой пирамиды 12 лет лишения свободы", - отметили в надзорном органе.

Остальные участники также получили различные сроки и виды наказания. Приговор на данный момент еще не вступил в законную силу.

Напомним, весной 2023 года в Павлодарской области пресекли деятельность финансовой пирамиды HAS Holding. Подозреваемого в ее организации задержали.

По данным АФМ, финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, а для создания видимости стабильного функционирования пирамиды часть средств направлялась на выплату процентов вкладчикам.

Сперва стало известно о 154 казахстанцах, которым был причинен ущерб на 1 млрд 408 млн тенге. Но количество потерпевших постоянно увеличивалось.

На деньги вкладчиков подозреваемыми было приобретено:

  • 2 квартиры в Астане;
  • 3 земельных участка;
  • 16 дорогих автомобилей;
  • 2 квартиры в Павлодаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228765-obeshchali-do-70-pribyli-pochti-400-kazahstancev-poteryali-2-mlrd-tenge/