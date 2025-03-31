Акмолинку обязали вернуть 240 млн тенге

В Акмолинской области осуждена бывший главный бухгалтер государственного предприятия за хищение в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, судом Жаркаинского района вынесен приговор в отношении бывшего главного бухгалтера государственного предприятия за хищение денежных средств в особо крупном размере с использованием должностного положения.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Женщине также запрещено занимать материально ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 7 лет.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск: с осужденной в пользу предприятия взыскан причиненный ущерб на сумму свыше 240 млн тенге.

Ранее в Астане полицейские при содействии прокуратуры раскрыли схему хищений из магазинов крупной торговой сети на сумму более чем 450 млн тенге. Краденую технику подозреваемые продавали в разных городах.

А в Костанайской области руководителя хозяйствующих субъектов подозревают в хищении имущества на сумму более 900 млн тенге с помощью 4 преступных схем. Прокуратурой был утвержден обвинительный акт по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.