Штрафы на 7,2 млн тенге: два внедорожника Lexus забрали у водителей в Актобе

В Актобе выявили два внедорожника Lexus, имеющие более 200 нарушений ПДД и штрафы на сумму свыше 7,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, многие водители транспортных средств с транзитными номерами считают, что современные камеры видеонаблюдения не фиксируют нарушения, допускаемые автомашинами с иностранными номерами.

"Это - заблуждение. Камеры видеонаблюдения и передвижные комплексы "Автоураган-МС" на самом деле фиксируют нарушения, совершенные автомобилями с иностранными номерами", - заявили в ДП Актюбинской области.

К примеру, специализированные передвижные аппаратно-программные комплексы выявили два внедорожника Lexus, имеющие более 200 нарушений правил дорожного движения.

Автомобиль Lexus. Фото: ДП Актюбинской области

"Один внедорожник за 6 месяцев 94 раза нарушил ПДД на 3 млн 250 тысяч тенге, а второй с начала года имеет 126 нарушений на сумму более 4 млн тенге", - уточнили в ведомстве.

В отношении водителей вынесены предписания. Автомашины водворили на коммунальную стоянку.

Ранее в Шымкенте уклоняющегося от уплаты 30-миллионного долга водителя Lexus выявили с помощью "Коргау". На задержание иномарки дежурные ориентировали патрульных полицейских. В итоге автомобиль забрали на штрафстоянку.

А в Алматы тестируют камеры "Сергек" с новым функционалом. Они способны выявлять нарушения правил парковки, в том числе вторым рядом. Проект пока запущен экспериментально на участке по улице Сатпаева от проспекта Достык до улицы Валиханова.