Безотлагательный обыск провели в ВКО: полицию заинтересовало содержимое бака (видео)

В одном из сельских домов в Восточно-Казахстанской области нашли наркотики в особо крупном размере - более 4,8 кг высушенной марихуаны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские при координации прокуратуры области выявили факт незаконного хранения наркотических веществ в одном из сел региона.

В ходе безотлагательного обыска в доме и хозяйственных постройках были обнаружены предметы, использовавшиеся для переработки психотропных веществ, а также семь упаковок с веществом растительного происхождения, имеющим характерный запах. Кроме того, найден полимерный бак синего цвета с аналогичным содержимым.

Согласно заключению эксперта, изъятое является высушенной марихуаной общим весом 4846,71 гр., что по закону относится к особо крупному размеру.

По данному факту проводится досудебное расследование, продолжаются следственные действия. По их результатам будет вынесено окончательное процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Павлодаре задержали подозреваемого в сбыте наркотиков, купленных в теневом сегменте интернета. Полицейских заинтересовало содержимое перчаток задержанного - при обыске они обнаружили и изъяли вакуумированные свертки.

А в Актау стражи порядка задержали двух мужчин и женщину по подозрению в незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотиков. У задержанных нашли килограмм "синтетики", что примерно равняется 6 тыс. разовым доз.