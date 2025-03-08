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Двух мужчин и женщину задержали с килограммом "синтетики" в Актау (видео)

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Изъятые наркотики
Изъятые наркотики. Кадр из видео: lada.kz

Двух мужчин и женщину задержали стражи порядка в Актау - их подозревают в накропреступлениях. У задержанных нашли килограмм "синтетики", передает издание "Лада".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 1 микрорайоне в начале марта правоохранители задержали двух мужчин.

Они подозревались в незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотиков.

В ходе обыска у них было изъято пять целлофановых пакетов, в которых содержались расфасованные так называемые "закладки" с синтетическими наркотиками.

Также был проведен обыск на съемной квартире - была задержана женщина, которая помогала в изготовлении наркотиков. В помещении также были обнаружены еще четыре целлофановых пакета с "синтетикой".

Общий вес изъятого превысил килограмм, что примерно равняется 6 тыс. разовым дозам.

По данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226557-dvuh-muzhchin-i-zhenshchinu-zaderzhali-s-kilogrammom-sintetiki-v-aktau/