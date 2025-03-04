Павлодарец попал под статью за то, что носил в перчатках (видео)

В Павлодаре задержали подозреваемого в сбыте наркотиков, купленных в теневом сегменте интернета. Полицейских заинтересовало содержимое перчаток задержанного, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 29-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков, установлен и задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

"Подозреваемый намеривался распространить запрещенное вещество на территории Павлодара", - рассказали в ДП региона.

При личном обыске подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли вакуумированные свертки, содержащие наркотическое вещество синтетического происхождения. Также изъяли мобильный телефон, с помощью которого, по информации полиции, приобретены запрещенные вещества методом тайников-закладок.

"Со слов задержанного, он приобрел свертки с запрещенными веществами в теневом сегменте интернета и планировал сбыть несколькими частями через тайники-закладки наркозависимым лицам", - рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что изъятое является аналогом психотропного вещества общей массой 2 грамма.

Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ. Фигуранту грозит уголовная ответственность.

Ранее в Алматы задержали 30-летнюю женщину, которую подозревают в неоднократном сбыте синтетических психотропных веществ. В ходе личного обыска у подозреваемой изъяли 44 пакета с порошкообразным веществом.

Также в частном секторе Жетысуского района Алматы задержали 22-летнего парня, у которого обнаружили несколько свертков. По данным полиции, молодой человек признался, что закладывал наркотики для их сбыта третьим лицам.