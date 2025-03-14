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Актюбинка согласилась, чтобы ей донесли сумки, и лишилась 4 млн тенге, накопленных на похороны

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Пенсионерка
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: PIKSEL / Getty Images

В Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков, уверяя, что в стране идет обмен денег на новые купюры, и забрала у них несколько миллионов тенге, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, злоумышленница подходила к пенсионерам и представлялась им сотрудницей Центра социальной помощи, а затем сообщала, что в стране идет обмен денег на новые купюры и предлагала свою помощь.

В маршрутном автобусе №1 она познакомилась с 92-летним пенсионером и по уже отлаженной схеме сообщила ему об обновлении тенге. Тот поверил, пришел домой и передал женщине 670 тысяч тенге. Представившаяся соцработницей пообещала, что новые банкноты он получит позже. Естественно, этого не произошло, и он обратился в полицию.

Также женщина подошла около супермаркета к 72-летней горожанке, у которой были тяжелые сумки. Она предложила ей помочь донести их домой. В ходе беседы аферистка сказала, что якобы работает в Центре социальной помощи и может помочь поменять деньги на новые.

Пенсионерка поверила, вместе с ней пришла к себе домой и передала ей 4 миллиона тенге. Когда поняла, что стала жертвой аферы, позвонила в Центр социальной помощи, обратилась в полицию. От всего пережитого у обманутой резко ухудшилось здоровье.

"Эти деньги я копила на ремонт квартиры и свои похороны. Женщина сказала, что действующая валюта подлежит обмену и при мне пересчитала деньги, которые я ей дала. Там было 4 миллиона тенге", - объяснила актюбинка полицейским.

Стражи порядка быстро нашли обманщицу. Ею оказалась 49-летняя жительница Актау. Женщину судили за мошенничество. Она и на скамье подсудимых пыталась ввести в заблуждение суд, уверяя, что у старушки взяла не 4 миллиона тенге, а всего лишь 300 тысяч. Но суд установил, что правду говорит потерпевшая.

Оказалось, что женщина ранее уже трижды попадала за решетку за мошенничество. В последний раз она освободилась 3 ноября 2024 года, а уже через 10 дней обманула 92-летнего пенсионера в Актобе.

Стали известны подробности предыдущего уголовного дела аферистки. В 2020 году в Талдыкоргане ее осудили на 4 года за мошенничество. Как следует из того приговора, женщина обманула трех стариков на сотни тысяч тенге по той же схеме, что и в Актобе: представлялась сотрудницей отдела координации занятости и социальных программ и брала у них сотни тысяч тенге под видом обмена денег.

А еще ранее за мошенничество ее судили в 2015 и 2008 годах. Получается, что сроки заключения никак не повлияли на женщину.

За обман двух стариков в Актобе суд на днях приговорил злоумышленницу к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Правда, из имущества у нее нашли только две безрукавки и спортивный костюм, которые она купила на деньги обманутых стариков.

До приговора женщина так и не вернула деньги потерпевшим. Срок осужденная будет отбывать в учреждении УИС максимальной безопасности.

Ранее стало известно, что пенсионер из Степногорска по указанию мошенников снял личные сбережения с депозита и стал перечислять их на счета дропперов, но близкие успели его остановить. Мужчина поверил злоумышленникам, представившимся якобы сотрудниками КНБ и Национального банка.

А пенсионер из Актюбинской области, пытаясь инвестировать деньги, дважды попался на уловки мошенников и лишился более 9 млн тенге. 77-летний мужчина сперва потерял 3 млн тенге, а остальную часть суммы отдал за услуги лжеюриста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228012-aktyubinka-soglasilas-chtoby-ey-donesli-sumki-i-lishilas-4-mln-tenge-nakoplennyh-na-pohorony/