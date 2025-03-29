Крупнейшие задержания провели в Казахстане: 29 человек водворили в изоляторы (видео)

Министерство внутренних дел изъяло более 110 кг наркотиков за неделю в Казахстане. В изоляторы водворены 29 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, крупнейшие задержания проведены в нескольких городах и областях Казахстана за последнюю неделю.

Так, в Алматы задержан 26-летний мужчина при перевозке в своей машине 2,5 кг мефедрона, 50 гр. кокаина и 30 гр. "экстази".

Также задержаны двое граждан, которые перевозили в автомобиле почти один килограмм мефедрона и 20 гр. кокаина.

В области Абай задержан 27-летний мужчина, который пытался перебросить на территорию исправительного учреждения 2 кг гашиша, расфасованного в шести свертках.

В Астане 27-летний задержанный хранил в холодильнике более 10 кг гашиша и 265 гр. марихуаны. Он их приобретал через Telegram-каналы.

"В итоге за неделю в изоляторы водворены 29 человек, изъято более 110 кг наркотиков, среди них более 78 кг "синтетики", 9 кг гашиша, 22 кг марихуаны и 68 гр. кокаина. Министерство внутренних дел продолжает активную работу по выявлению и пресечению наркопреступлений", - сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Ранее в Алматы стражи порядка задержали 30-летнюю женщину, которую подозревают в неоднократном сбыте синтетических психотропных веществ. В ходе личного обыска у нее изъяли 44 пакета с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом общим весом около 400 гр. Подозреваемая была помещена в изолятор временного содержания.

Также полиция Алматы задержала 22-летнего молодого человека в частном секторе Жетысуского района, у него нашли наркотические вещества.