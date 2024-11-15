Актюбинец перевел себе деньги невесты, пока она спала

Жених из Актобе проиграл деньги невесты, которые снял с ее банковского счета, пока она спала. Мужчина планировал вернуть средства, но оказался на скамье подсудимых, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, 34-летний безработный актюбинец по интернету познакомился с девушкой, стал общаться с ней, а позже встречаться.

В октябре молодой человек впервые остался ночевать дома у любимой. Когда она спала, жених увидел на ее телефоне уведомление о поступлении 500 тысяч тенге на банковский счет. Он перевел деньги двумя траншами на свой счет и проиграл все.

В итоге мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в краже. В свое оправдание он говорил, что рассчитывал выиграть и вернуть средства любимой, но у него не получилось осуществить задуманное.

Потерпевшая в суде рассказала, что у них с молодым человеком были доверительные отношения и серьезные намерения — вскоре они планировали пожениться и создать семью.

Ущерб мужчина возместил до вынесения приговора, и обманутая не стала предъявлять ему претензий.

Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы и запретил ему в течение этого срока посещать увеселительные заведения.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что житель Семея проиграл деньги, которые предназначались для оплаты кредита. Чтобы избежать ссоры с супругой, он инсценировал нападение на себя.