Врачам приписывали лишних проверенных осужденных и платили больше денег в ВКО

В ВКО выявили факты необоснованных выплат врачам медсанчасти в одной из колоний из-за завышения медработниками количества оказанных услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, проверкой прокуратуры Шемонаихинского района установлены факты необоснованного завышения медицинскими работниками количества оказанных медуслуг осужденным учреждения №18 ДУИС по ВКО.

"В декабре 2023 года хирургом в ходе планового выезда в учреждение обследованы 15 осужденных, однако в табель учета внесены сведения о приеме 160 лиц, на основании которых врачу начислена заработная плата в размере 214 тыс. тенге", - рассказали в прокуратуре ВКО.

Фактически же, согласно утвержденным нормативам, оплата приема 15 больных составляет 15 252 тенге.

"Аналогично приписывалось количество принятых на приеме осужденных и другими врачами - дерматовенерологом, наркологом, невропатологом и психиатром", - отметили в ведомстве.

В результате общая сумма переплат составила 1,4 млн тенге.

По акту прокурорского надзора незаконно выплаченная сумма возвращена в бюджет, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что 75 педагогам одной из школ Уральска излишне выплатили более 42 млн тенге зарплаты и разрешили не возвращать деньги. Суд признал виновной главного бухгалтера школы.

В Астане вынесли приговор главе управления образования, которая предстала перед судом за неоднократное получение взятки, а также фиктивное трудоустройство сына на должность программиста в детских садах. Сын подсудимой получил заработную плату на сумму более 5,9 млн тенге, но фактически не работал.