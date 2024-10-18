Педагогам в Уральске заплатили лишние 42 млн тенге и разрешили не возвращать деньги
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75 педагогам одной из школ Уральска излишне выплатили более 42 млн тенге зарплаты и разрешили не возвращать деньги администрации учреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, администрация Серебряковской средней общеобразовательной школы Уральска направила в суд иск о взыскании с 75 педагогов учебного заведения излишне выплаченной им из бюджета заработной платы на сумму более 42 млн тенге.
В обоснование иска приводилось заключение госаудита, проведенного в учреждении.
Следственным органом было возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера школы. Уральским горсудом она была признана виновной с назначением наказания.
В рамках уголовного дела госаудит выявил финансовые правонарушения по необоснованному перечислению заработной платы в 42 млн тенге с выводом дебиторской задолженности по зарплате 75 педагогам за 2021-2022 годы.
"Однако представители администрации школы не смогли представить суду доказательств, подтверждающих совершение педагогами противоправных действий, вследствие чего им была осуществлена переплата", - отметили в суде.
Суд №2 в Уральске в связи с этим оставил иск школы без удовлетворения, указав, что при отсутствии в нормах трудового и гражданского законодательств недобросовестного отношения к работе работников или бухгалтерской ошибки оснований для взыскания суммы не имеется.
Апелляция оставила жалобу представителя школы без удовлетворения, а решение суда - без изменения.
Добавим, что оклады учителей в Казахстане планово повышают. По последним данным, средняя зарплата в сфере образования составила 346 635 тенге - за год она выросла на 7,2%. Однако зарплаты педагогов могут сильно отличаться в зависимости от региона и направления деятельности.
Также в Казахстане хотят пересмотреть надбавку за классное руководство в школах. Министр просвещения Гани Бейсембаев согласен с учителями, которые недовольны нынешней надбавкой за классное руководство в размере 10 тыс. тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175749-pedagogam-v-uralske-zaplatili-lishnie-42-mln-tenge-i-razreshili-ne-vozvrashchat-dengi/