Педагогам в Уральске заплатили лишние 42 млн тенге и разрешили не возвращать деньги

75 педагогам одной из школ Уральска излишне выплатили более 42 млн тенге зарплаты и разрешили не возвращать деньги администрации учреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, администрация Серебряковской средней общеобразовательной школы Уральска направила в суд иск о взыскании с 75 педагогов учебного заведения излишне выплаченной им из бюджета заработной платы на сумму более 42 млн тенге.

В обоснование иска приводилось заключение госаудита, проведенного в учреждении.

Следственным органом было возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера школы. Уральским горсудом она была признана виновной с назначением наказания.

В рамках уголовного дела госаудит выявил финансовые правонарушения по необоснованному перечислению заработной платы в 42 млн тенге с выводом дебиторской задолженности по зарплате 75 педагогам за 2021-2022 годы.

"Однако представители администрации школы не смогли представить суду доказательств, подтверждающих совершение педагогами противоправных действий, вследствие чего им была осуществлена переплата", - отметили в суде.

Суд №2 в Уральске в связи с этим оставил иск школы без удовлетворения, указав, что при отсутствии в нормах трудового и гражданского законодательств недобросовестного отношения к работе работников или бухгалтерской ошибки оснований для взыскания суммы не имеется.

Апелляция оставила жалобу представителя школы без удовлетворения, а решение суда - без изменения.

Добавим, что оклады учителей в Казахстане планово повышают. По последним данным, средняя зарплата в сфере образования составила 346 635 тенге - за год она выросла на 7,2%. Однако зарплаты педагогов могут сильно отличаться в зависимости от региона и направления деятельности.

Также в Казахстане хотят пересмотреть надбавку за классное руководство в школах. Министр просвещения Гани Бейсембаев согласен с учителями, которые недовольны нынешней надбавкой за классное руководство в размере 10 тыс. тенге.