Молодую семейную пару убили в ВКО

В Риддере обнаружили убитыми молодых супругов. Подозреваемого в преступлении задержали и поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый. В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ДП региона.

Дело находится под личным контролем руководства Департамента полиции ВКО.

Ранее стало известно, что в городе Кульсары Атырауской области произошел шокирующий случай - девушку убили на ее рабочем месте в поликлинике. Она скончалась от ножевых ранений в своем кабинете. Подозреваемого в убийстве задержали.

А в Костанае обвинение в убийстве 16-летнего подростка предъявили сожителю матери мальчика, который ранее был неоднократно судим. Уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, направили в суд.