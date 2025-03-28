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Молодую семейную пару убили в ВКО

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Бело-красная ограждающая лента
Лента на месте преступления. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy / Getty Images

В Риддере обнаружили убитыми молодых супругов. Подозреваемого в преступлении задержали и поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый. В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ДП региона.

Дело находится под личным контролем руководства Департамента полиции ВКО.

Ранее стало известно, что в городе Кульсары Атырауской области произошел шокирующий случай - девушку убили на ее рабочем месте в поликлинике. Она скончалась от ножевых ранений в своем кабинете. Подозреваемого в убийстве задержали.

А в Костанае обвинение в убийстве 16-летнего подростка предъявили сожителю матери мальчика, который ранее был неоднократно судим. Уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, направили в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231256-moloduyu-semeynuyu-paru-ubili-v-vko/